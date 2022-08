Verso la riapertura delle scuole tra docenti e personale di segreteria che mancano

di Monica De Santis

Manca un mese circa all’inizio dell’anno scolastico e anche questa volta torna a presentarsi il problema delle cattedre vacanti, con il rischio che il numero dei docenti sia inferiore a quello di cui davvero necessitano le scuole. Problematica questa che riguarda tutta l’Italia e non solo il salernitano. Qui da noi in realtà sono poche le scuole, almeno ad oggi, che lamentano la mancanza di docenti, molte di più quelle che invece necessitano di avere più personale di segreteria e più personale Ata. E’ il caso del Liceo Galizia di Nocera Inferiore, come spiega la dirigente scolastica Maria Giuseppa Vigorito…

“Non credo che la situazione possa essere più drammatica rispetto agli anni addietro. Credo invece che sia ancora presto per avere il quadro completo dell’organico docenti. Bisognerà attendere il primo di settembre e forse si riuscirà a capire se la carenza di docenti possa interessare anche il mio liceo, ad oggi non credo ci siano di questi problemi, ovviamente ci sono degli adempimenti a cui bisogna dar corso, ma di questo se ne occupa l’ufficio scolastico provinciale, il quale se non dovesse riuscire a coprire le esigenze di tutte le scuole del territorio, farà una liberatoria alle scuole che provvederanno alla copertura dei posti con supplenze annuali se fatte prima del 31 dicembre. Diverso il discorso che riguarda il personale scolastico. Ovviamente – spiega la Vigorito – parlo per il mio Liceo, il Galizia. Noi abbiamo bisogno di personale di segreteria, perchè pur avendo richiesto delle nuove unità, ad oggi questa richiesta non è stata ancora accolta. Continuano a darci assistenti tecnici e non mandano il personale di segreteria, indispensabile per scuole come il Galizia che hanno molteplici indirizzi di studio e soprattutto che insistono su ben tre plessi, di cui uno anche in un altro comune. E purtroppo questa carenza di personale di segreteria incide molto sulla gestione e sull’organizzazione di una scuola”, conclude la Vigorito.

Che sia ancora presto per parlare di mancanza di docenti, lo conferma anche la preside del Liceo De Filippis - Galdi, Maria Alfano… “Nel mio Liceo ci sono tutti i docenti, quelli che mancano sono alcuni docenti di strumento musicale, per i quali non c’è la cattedra completa, sono i cosiddetti spezzoni, e quindi in questo caso bisognerà attendere l’inizio dell’anno scolastico per la loro nomina che potrebbe avvenire o tramite l’ufficio territorio d’ambito di Salerno oppure dando a noi dirigenti la possibilità di individuare i docenti tramite avviso”.

