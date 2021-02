Verso le amministrative, il candidato sindaco Michele Sarno presenta il progetto civico

di Erika Noschese

Presenta il suo progetto civico e la lista under 40, il candidato sindaco Michele Sarno in una lunga intervista rilasciata a Le Cronache. L’avvocato penalista, pronto a conquistare la fascia tricolore, ha illustrato i progetti che intende portare avanti, in caso di vittoria, grazie al project financing.

L’intervista integrale sul canale youtube:

