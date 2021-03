Verso l’8 marzo: Fattore D, una questione importante

A Milano il flash mob organizzato dai Consiglieri Comunali del PD contro la violenza di genere. Una iniziativa importante in un momento complesso dove ancora si registrano, troppi femminicidi

*Di Alessia Potecchi

Si è svolto sabato scorso a Milano il flash mob organizzato dai Consiglieri Comunali del PD contro la violenza di genere. Una iniziativa importante in un momento complesso dove ancora si registrano, anche di recente, troppi femminicidi e troppe situazione di violenza contro le donne. L’iniziativa con un titolo particolare e significativo “Uomini che amano le donne” ha inteso sensibilizzare per combattere, a partire proprio dagli uomini e dal loro cambio culturale, qualsiasi forma di violenza contro le donne. Amore e rispetto perché il problema nasce dagli uomini, oggi occorre che essi siano protagonisti, nella dimensione privata come in quella pubblica, di un cambiamento di mentalità e di comportamento attraverso la totale condanna di ogni forma di violenza. Ecco, dunque, l’iniziativa dei consiglieri comunali PD Milano che come uomini hanno voluto lanciare questo messaggio ed essere loro promotori in prima persona di una presa di posizione forte perché il fenomeno della violenza colpisce ancora troppe donne. L’ impegno poi, di politica e istituzioni deve essere diretto alla promozione della prevenzione e dei servizi di assistenza per contrastare efficacemente questo fenomeno. In questo contesto, veniamo, poi, alla situazione politica che ha visto la questione di genere al centro del dibattito proprio in queste settimane dopo la nomina dei ministri e degli incarichi del nuovo Governo. Così come sulla violenza di genere allo stesso modo va avviata una seria riflessione su queste tematiche. Abbiamo avuto proprio in questo frangente della pandemia l’esempio di come le donne siano state determinanti nel contesto europeo per arrivare a soluzioni condivise, come abbiano mediato e si siano impegnate fino in fondo per portare avanti una trattativa e un dialogo complesso e che ha rischiato più volte di interrompersi. Questo vuol dire che oggi si possono spezzare quelle convenzioni consolidate che persistono. La pandemia sta rendendo le disuguaglianze più profonde e più difficilmente sanabili. C’è bisogno di crescita dell’economia, di produrre salute, e al tempo stesso di costruire coesione sociale. Le donne hanno dimostrato di essere particolarmente efficaci in questi ambiti. Lo spazio dato alle donne è la via per evolvere la società, lì dove le donne sono valorizzate aumenta il livello di istruzione e quello imprenditoriale, calano la violenza, la fame, la povertà, diritti femminili e società più sana viaggiano di pari passo. Quindi il lavoro, la carriera e gli spazi delle donne migliorano la vita di tutti facendo crescere comunità e paese intero. Fattore D, donna, è una questione di primo piano. E’ un fattore decisivo per superare la crisi che ha investito la sinistra. Se vogliamo ridare smalto e rilanciare il PD, dobbiamo valorizzare le donne, la loro cultura, la loro concretezza, la loro creatività. Oggi le donne non vanno solo difese vanno valorizzate. In un mondo dove dominano le ansie, le paure, i dubbi, l’apatia, la rassegnazione, le donne sono necessarie perché capaci di ricostruire fiducia, di realizzare i sogni, di alimentare le speranze. Il PD deve dunque fare una riflessione seria e approfondita, oggi dobbiamo sapere con certezza che la vera innovazione passa attraverso la questione di genere che segna una linea di demarcazione netta tra una società che evolve e che sa coinvolgere nuove competenze, talenti e spezzare le convenzioni di sempre e una società che involve e regredisce dove le donne rimangono prigioniere di un potere che rimane maschile e che non permette loro di occupare i veri vertici perché di questo si tratta. Il PD deve assolutamente rientrare nella prima visione di società con convinzione e con i fatti, perché questo è anche fare della buona politica. Non è più sufficiente rimediare al danno quando ormai è compiuto ma occorre anche in questo contesto un vero cambio mentale e culturale. Mi auguro che sempre più donne si interessino e siano responsabili dei temi politici che riguardano l’economia, la finanza e il fisco, dobbiamo promuovere questa direzione e impegnarci per utilizzare al meglio questa ricchezza. La responsabilità, il coraggio e la determinazione politica di un partito moderno e riformista oggi passa anche e, soprattutto, da qui.

*Responsabile Dipartimento Economico PD Milano Metropolitana

