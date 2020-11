“Verifica minuziosa sulle condizioni del Comune”

di Erika Noschese

Verifica minuziosa sulle condizioni attuali dell’ente. È questa, in sintesi, la richiesta avanzata dai consiglieri di minoranza Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa, in una lettera indirizzata al sindaco Lello De Prisco. “La commissione straordinaria di liquidazione il 4 novembre ha adottato la deliberazione numero 13, “Proposta di adozione semplificata di liquidazione – hanno scritto i consiglieri Sessa e Calce – Tale deliberazione per diventare esecutiva ha bisogno di autorizzazione da parte della giunta comunale con apposito atto deliberativo”.

