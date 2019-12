Ventura, turno di squalifica

Per quel che riguarda gli allenatori, è stato punito dal Giudice Sportivo con una giornata di squalifica Gian Piero Ventura della Salernitana essendo stato ammonito per la quinta volta.

Al suo posto, potrebbe essere richiamato al servizio della prima squadra Gigi Genovese, attualmente coordinatore dei preparatori dei portieri del settore giovanile, unico ad avere i titoli per poter rimpiazzare il mister dopo le dimissioni del suo vice De Patre. Matteo Lombardo, infatti, è in organico come collaboratore tecnico e non ha il patentino Uefa A, dunque può accomodarsi solo sulla panchina

