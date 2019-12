Ventura lascia panchina a gara in corso, mister verso dimissioni?

Dopo un primo tempo dove si è sgolato in panchina a fine primo tempo GianPiero Ventura con la Salernitana sotto a Cittadella per 3-1 è tornato molto prima della squadra in panchina dove si è seduto in silenzio ed ha assistito a tutta la seconda frazione in silenzio, scuro in volto. A dare le indicazioni il secondo Tiziano De Patre. Anche i cambi sono stati fatti a sguardi con il mister molto giù di tono. Voci di corridoio parlano di un Ventura influenzato anche se ad inizio gara le pacche sorridenti sulle spalle non facevano vedere un mister che stesse poco bene. E prima del recupero Ventura sul 4-3 abbandona addirittura la panchina andando a testa bassa negli spogliatoi. Giusto in tempo per non vedere lo scempio del liscio finale di Giannetti che poteva dare un immeritato ma almeno dolce pareggio

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia