Venerdi’ presidente Conte a Vallo della Lucania

Dieci proposte per lo sviluppo e la crescita del Sud. E’ questo, in sintesi, il contenuto del “Manifesto del Mezzogiorno” che cento sindaci della provincia di Salerno proporranno al presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, in visita a Vallo della Lucania. La convention si svolgera’ venerdi’, alle ore 15.30, presso il Teatro Auditorium Leo De Berardinis a Vallo della Lucania. Dopo i saluti istituzionali del presidente del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino e del presidente della Banca del Cilento di Sassano e Vallo di Diano e della Lucania, Pasquale Lucibello, il presidente della Fondazione Grande Lucania Onlus e Senatore della Repubblica, Francesco Castiello, presentera’ il “Manifesto del Mezzogiorno: 10 proposte per lo sviluppo delle aree interne e per il contrasto dello spopolamento”. Il convegno costituira’ lo sviluppo del primo convegno sulla questione meridionale organizzato dalla Fondazione Grande Lucania il 26 maggio 2018.

