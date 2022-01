Venanzoni: “Si preveda un costo sociale per i tamponi molecolari”

Il consigliere regionale Diego Venanzoni è intervenuto sull’elevato costo dei tamponi molecolari ai quali le famiglie sono costrette a sottoporsi anche più volte al mese. “Il caro prezzo che la popolazione sta sopportando sui tamponi – ha detto Venanzoni – ritengo sia inammissibile, perchè ormai insostenibile per le entrate di una famiglia media. Non parlo solo del test antigenico, mi riferisco soprattutto al tampone molecolare. Ormai è chiaro a tutti che quando si ha più di un sospetto di essere contagiati dal Covid, si ricorre al tampone molecolare che è molto più affidabile, però pagare 50 euro a testa, per un nucleo composto da 3 o più persone, è oggettivamente troppo, diventa un costo che costringe la famiglia a rinunciare ad altre necessità di primaria importanza. Una soluzione ci sarebbe, chiedere in Regione di attivare un meccanismo diverso, un prezzo che faccia da calmiere. I margini fatti registrare dai laboratori e dai centri di analisi sono molto alti ed è arrivato il momento che questo divenga un costo sociale a carico delle istituzioni, per aiutare le famiglie in un momento di grave crisi, anche economica”.

