Questa sera alle ore 18, vernissage della mostra degli alunni del Liceo Artistico “Sabatini-Menna”, guidati dalla docente Cristina Tafuri

Di OLGA CHIEFFI

Vernissage questo pomeriggio, alle ore 18, della mostra “Variazioni su tema:la chiesa di Santa Maria de Lama” negli scatti degli alunni della terza F e della terza G della sezione audiovisivo e multimediale del Liceo artistico “Sabatini-Menna” di Salerno, curata e voluta da Cristina Tafuri, docente di Storia dell’Arte, curatrice e organizzatrice del lavoro, unitamente all’architetto Raffaello Lucadamo per la parte grafica e l’allestimento, mentre è riconoscibile la stampa raffinata dello studio Cerzosimo. A far da padrini agli allievi l’Ing. Felice Bottiglieri, presidente del club Touring del territorio di Salerno, che ha praticamente adottato il monumento e permette di svolgervi diverse attività artistiche, naturalmente Ester Andreola, dirigente scolastico del liceo artistico “Sabatini-Menna” di Salerno, e due fotografi professionisti, Ciro Antinozzi e Franco Sortini. Già allestita la mostra che abbiamo potuto visitare in occasione del bel concerto dell’Associazione Arechi, in cui i ragazzi si sono ben posti di fronte a quell’intreccio a quello “studium” non facile che è il monumento, con la sua storia, con le sue ombre, le sue luci, facendolo diventare punctum, ovvero una fatalità che punge, attraverso l’applicazione, il gusto personale, guardando le antiche pietre anche nel senso sociale e culturale, ma rispettando sempre i giusti canoni estetici, che per uno strano caso del destino, sono sette, come le note. Un plauso per aver lavorato sicuramente con passione, va, quindi, agli alunni della terza G del liceo, Alaya Messadi, Alfieri Caterina, Aresu Anna Claudia, Bisogno Luca, Buondonno Asia, Casella Annalisa, Costa Lorelai, Cozzo Vincenza, De Filippis Rosa, De Maio Carmen, Forino Stefano, Fortunato Livio, Leone Daniela, Mottola Lucia, Natella Marco, Pastore Eleonora, Pompa Estella, Procida Umberto, Romano Francesca, Scafuro Francesco Pio, Serio Daniele, Venturino Marina, Verdoliva Marta, e a quelli della terza F, Adinolfi Eva, Avallone Sara, Basso Azzurra, Bellini Gabriele, Ciano Sara, Ciociano Giulia, Corbara Francesca, Di marino Dalila, Donnantuoni Margherita, Fortunato Mariapia, Iorio Carolina, La Porta Mariam, Lamberti Anna Matilde, Memoli Roberta, Palo Alessandro, Pepe Emanuele, Perillo Lucio, Piscitelli Andrea, Principe Naomi, Picaro Emanuela, Tennina Giulia, Tozzi Antonio Gennaro, Scarano Michela, Streppone Elena, Vicinanza Alessandro, Vitale Roberta.

