“Vallo Nerd Anno zero: L’arrivo sulla terra”

anifestazione fumettistica, videoludica, informativa e aggregativa. Evento ad ingresso libero ed aperto a tutti, ad Atena Lucana il 28 Agosto 2021 (dalle 16.00 alle 22.00) ed il 29 Agosto 2021 (dalle 10.00 alle 22.00) presso l’Auditorium “A. Cirillo”. Il progetto e la comunità Vallo Nerd nasce dalla passione di cultori del fumetto, dei videogames, della tecnologia, dei giochi di ruolo, del cosplay e del mondo giapponese. La volontà è quella di fornire alla popolazione intera un evento a carattere continuativo, che sarà seguito da altri incontri, seminari, manifestazioni, attività, momenti di aggregazione e di informazione riguardante questo variegato e sconfinato mondo Nerd. L’appellativo ”Nerd” prima utilizzato in maniera “dispregiativa”, adesso viene collegato ad un universo dove tutto ciò che lo contiene e le sue attività correlate, citate in precedenza, divengono fulcro di qualcosa di nuovo, interessante e che porterà ad una maggiore diffusione delle tematiche stesse. I fumetti, i videogames, i manga giapponesi (equivalenti dei nostri fumetti), il cosplaying (travestirsi da personaggi dei cartoni di animazione giapponese e non solo), l’aggregazione tramite l’esecuzione di giochi di ruolo, da tavola e di carte collezionabili, i giochi di ruolo dal vivo, la tecnologia, sono i cardini sui quali sarà fondata la manifestazione che si terrà dal 28 al 29 Agosto presso l’Auditorium “A. Cirillo” di Atena Lucana, il comune che ci ha gentilmente ospitato. Il Vallo Nerd è anche informazione, poichè durante la manifestazione, avremo la presenza in videochiamata, di uno sviluppatore di Videogames , Antonio Barba, della rinomata Software House “Milestone”, produttrice dei giochi best seller come Super Bike Sbk, Wrc , Valentino Rossi The Game Screamer e di altri famosi racing game ed ulteriore workshop riguardante il mondo dei fumetti con gli illustratori e disegnatori Emanuele ed Adriana Sabatino. E’ previsto un mercatino per appassionati del settore, con la vendita di gadget, fumetti, memorabilia nerd; tornei per videogiocatori per Playstation 4 del titolo di calcio Fifa, retrogaming (videogiochi anni 80-90) torneo di carte collezionabili YU-GI-OH, area dedicata ad Harry Potter ed eventi live per giocatori di ruolo a carattere Nerd. Perchè Vallo? E’ una manifestazione per tutti e di tutti, non amiamo anteporre soltanto il nome di un paese, dato che essendo comprensorio, l’evento è a carattere Valdianese. Il nostro intento è quello di raggruppare, tutte le persone di tutte le età, appassionate a questo mondo. Partiamo con l’anno 0, con fondi personali, con tutta la voglia e la volontà di portare qualcosa di diverso nel nostro amato Comprensorio. La nostra idea, parte dal 2009, dalla mente di 7 appassionati, per poi concretizzarsi nel 2018 come vero e proprio team stabile. E’ l’evento per tutti, nessuno escluso, frutto della passione, non delle mode e neanche di un profitto. I fondi raccolti durante la manifestazione, verranno utilizzati per l’organizzazione di altri eventi a carattere comprensoriale. Anno zero, fondi propri, tanto entusiasmo ed idee che partono da molto lontano, tutto il resto, comprese le bellissime attività che diverranno parte integrante del progetto Vallo Nerd, saranno soltanto nostre, il resto è emulazione (per utilizzare un termine prettamente nerd). Invitiamo con questo comunicato, la stampa al quale è indirizzato il presente all’apertura della stessa manifestazione con momento dedicato all’informazione locale e provinciale, dalle ore 15,30. Apertura ingressi al pubblico ore 16.

