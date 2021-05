Valiante: «Lavoriamo per dare a Baronissi la dimensione di smart city»

di Pina Ferro

Baronissi è una città in continua evoluzione. L’amministrazione comunale lavora per farne sempre più città di eccellenza e punto di riferimento della valle dell’irno e non solo. Sindaco Gianfranco Valiante, lentamente si sta uscendo dalla fase emergenziale legata alla pandemia. Quanto è stato difficile in questi programmare il futuro? «È stato sicuramente molto complicato, perché quotidianamente l’emergenza covid ha portato via energie e risorse. Baronissi però non si è mai fermata, siamo andati sempre avanti per costruire una città sempre più all’avanguardia, innovativa, sicura. Lavoriamo ogni giorno per dare a Baronissi la dimensione di smart city: servizi alla persona, pari opportunità a tutti, benessere, bellezza». Nell’ultimo anno tante sono state le opere consegnate alla città, un piccolo record in tempi così difficili…. «Sì, non ci siamo arresi, ma abbiamo continuato a lavorare per costruire e per restituire speranza alla nostra comunità siamo partiti proprio dalle scuole che rappresentano il presente il futuro di ogni comunità abbiamo realizzato nuove strutture sportive, parchi giochi, curato quotidianamente la manutenzione, recuperato nuove aree parcheggio, nuovi spazi di aggregazione. Insomma non ci siamo mai fermati»…

PER LEGGERE LA NOTIZIA COMPLETA SCARICARE L’EDIZIONE DIGITALE

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia