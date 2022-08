Valiante: “Ho accettato l’invito del partito in un momento difficile per il paese”

Il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante è il candidato del PD alle Politiche 2022 nelle liste del Senato della Repubblica per il collegio proporzionale Campania 2. Sindaco Valiante, quale la prima impressione ? S’ono sinceramente onorato di questa candidatura che ho accettato con entusiasmo. Ho immediatamente accettato l’invito del partito in un momento difficile per il paese. È una sfida difficile ma necessaria per garantire un governo stabile e duraturo. Ho sempre vissuto con estremo impegno la politica e credo che oggi sia arrivato il momento di rilanciare per dare ancora più voce ai territori”. Da sindaco di Baronissi sta facendo un lavoro importante e da tutti riconosciuto… “A Baronissi abbiamo costruito un modello di città che funziona e che cresce, fatto di servizi, di comunità, di coesione. Insomma, grazie soprattutto all’aiuto dei cittadini, siamo diventati eccellenza nel sociale, nell’ambiente, nella cultura, nell’urbanistica. Un lavoro sicuramente riconosciuto e apprezzato, che deve ovviamente continuare”. Se eletto, che esperienza porterà il sindaco Valiante il Senato della Repubblica? “Dobbiamo portare anzitutto le istanze dei territori. Politiche per i giovani, per l’ambiente, per il lavoro, per le aziende e per la scuola, col migliore utilizzo delle risorse del PNRR. I problemi sul tavolo sono davvero tanti ma non ci manca l’energia per poterli affrontare e risolvere. È necessario tornare ad utilizzare toni rispettosi, dibattere sui temi, ragionare sui programmi”. Da sindaco, quali le priorità da portare al Senato? “Voglio portare la voce dei sindaci e degli amministratori in Parlamento, troppo spesso abbandonati, senza risposte pronte dallo stato, e quindi da sindaco sento pieno questo dovere”. Quale auspicio, concludendo…. “Dobbiamo lavorare per costruire un Paese più giusto, più solidale, più attento a chi ha meno. Insomma, lavorare per restituire dignità ad un Paese che ha perso credibilità e che è alle prese con problemi gravissimi. Dobbiamo restituire fiducia ai cittadini, ormai sfiduciati dalla politica. Insomma, c’è da lavorare con passione e entusiasmo”.

