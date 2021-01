Vai Salernitana, inizia l’anno di slancio

di Marco De Martino

Primo impegno del 2021 per la Salernitana che questo pomeriggio (calcio d’inizio ore 18) allo stadio Arechi affronterà un’altra delle pretendenti ad un posto nei play off, ovvero il Pordenone di Attilio Tesser. Un altro esame di maturità per Tutino e compagni dopo quelli sostenuti nell’ultimo, intenso, periodo. Dopo aver superato a pieni voti quelli con Cittadella e Venezia, con riserva quelli con Lecce e Frosinone e fallito quelli con Brescia e Monza, i granata proveranno a tornare al successo pieno contro un undici imprevedibile ed, a maggiori ragione, particolarmente insidioso. All’Arechi finora il percorso della truppa di Castori è stato quasi perfetto, con due pareggi e sei vittorie nelle otto partite fin qui disputate.

