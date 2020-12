Vai Salernitana, adesso riparti di slancio

di Marco De Martino

Tornare a vincere per dimostrare che il ko di Brescia è stato solo un incidente di percorso: con questo obiettivo la Salernitana scende in campo questa sera all’Arechi (inizio ore 21) per affrontare il Lecce nel turno infrasettimanale di serie B. Un test probante contro la compagine dall’organico probabilmente più forte della cadetteria. I granata, come detto, cercheranno a poco più di 72 ore di distanza, di rialzare subito la testa dopo la sconfitta senza attenuanti subita al Rigamonti. Quale migliore occasione, allora, di farlo tra le mura amiche, dove finora sono arrivati 16 punti sui 18 disponibili (un pari e poi cinque successi di fila) contro un avversario quotato come l’undici salentino? Fabrizio Castori, all’indomani della debacle con le rondinelle, ha chiesto ai propri uomini una reazione dal punto di vista psicologico oltre che tecnico.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia