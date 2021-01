Vaccino Pfizer: “Riorganizzare le dosi per assicurare il richiamo”

di Rosa Coppola

Vaccino Pfizer in ritardo. L’Unità di Crisi della Regione Campania invia una nota ai Direttori generali: “Occorre riorganizzare le dosi per assicurare il richiamo” La Pfizer BioNtech annuncia ritardi nella distribuzione dei vaccini e il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid19, Arcuri, invita i presidenti delle Regioni a riorganizzare le dosi per riuscire ad assicurare il richiamo. La nota è stata inviata ai Direttori generali affinchè prendano atto del rallentamento e attuino le azioni più opportune.

