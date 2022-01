di Monica De Santis

Scade oggi il termine stabilito dall’Asl di Salerno per sapere dalle scuole superiori di Salerno città se aderiscono oppure no alla possibilità di trasformarsi per un giorno in Hub vaccinale, dando così la possibilità ai loro studenti di ricevere la dose di vaccino direttamente a scuola, insieme anche ai loro fratelli e genitori. Come già annunciato ieri tra le prime scuole ad aderire all’iniziativa il Liceo Classico Torquato Tasso, che proprio nelle prossime ore saprà se ha raggiunto il numero minimo di prenotazioni richiesto dall’Asl per attivare l’hub vaccinale. Infatti, ogni scuola che deciderà di aderire all’iniziativa per far si che qesta avvenga dovrà raccogliere un minimo di 200 prenotazioni tra studenti, personale e familiari degli alunni. Un numero inferiore di prenotazioni comporterà lo spostamento dei prenotati presso un altro istituto scolastico. Stanno raccogliendo le adesioni alla campagna vaccinale anche altre scuole come il Focaccia, il Trani ed il Convitto Nazionale. Mentre il “Genovesi - Da Vinci” è già pronto e si prepara ad aprire le porte dell’istituto alla campagna vaccinale. Venerdì, nell’istituto di via Vernieri, con inizio alle ore 9 e fino alle ore 16, infatti saranno somministrate, prime e seconde dosi ed anche dosi booster. Il centro vaccinale allestito nell’Aula Magna dell’Istituto. Gli interessati potranno accedere liberamente, senza prenotazione. Parcheggio gratuito con ingresso da via principessa Sichelgaita. È necessario essere in possesso di tessera sanitaria o di tessera sanitaria provvisoria. Il servizio di vaccinazione contro il Covid 19 è a disposizione dell’intera cittadinanza, oltre che della comunità scolastica E al momento sembrano essere di molto superiori alle 200 le persone interessate a partecipare all’open day del “Genovesi Da Vinci”, almeno stando alle telefonate e alle richieste che nelle ultime ore sono arrivate all’istituto salernitano ed anche ai docenti che stanno facendo da tramite tra gli studenti interessati e l’Asl per garantire la migliore organizzazione possibile e la buona riuscita dell’Open Day

