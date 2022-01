Vaccini nelle scuole, altre scuole pronte ad aderire

di Monica De Santis

Vaccini nelle scuole. Iniziativa lodevole, che si terrà venerdì e sabato al Liceo Severi di Salerno, su richiesta, accolta dall’Asl di Salerno e dall’amministrazione comunale, della dirigente scolastica Barbara Figliolia. Iniziativa lodevole, dicevamo, che ha ottenuto il plauso di molti genitori, vista la difficoltà a prenotarsi sulla piattaforma regionale e al tempo stesso ha aperto un nuovo dibattito. Perchè solo al Severi? Domanda, ovviamente, lecita. Perchè per snellire le file davanti agli hub e per consentire di vaccinare più velocemente gli studenti, almeno, delle scuole superiori, si potrebbe replicare anche presso altri istituti. E allora perchè non farlo? “Noi avevamo fatto richiesta all’Asl di Salerno lo scorso mese di maggio” – spiega Carmela Santarcangelo, dirigente scolastica del Liceo Tasso di Salerno. “Per la precisione ci eravamo offerti di aprire le porte della nostra scuola proprio per la campagna vaccinale di docenti, personale e studenti. Ma ad oggi non abbiamo mai avuto risposta alla nostra richiesta. Va anche detto che lo scorso mese di maggio, all’interno del Liceo Tasso avevamo anche degli spazi da mettere a disposizione per le vaccinazioni. Ora invece quegli stessi spazi sono stati occupati, per tanto se ci venisse data anche a noi l’opportunità di aprire le porte della nostra scuola per consentire la vaccinazione dei nostri studenti che non si sono ancora vaccinati o che devono ricevere le seconde o terze dosi, potremmo pensare di farlo in un fine settimana, un sabato e domenica, quando non ci sono lezioni”. Dunque la Santarcangelo, sulla scia dell’apertura del Severi alle vaccinazioni per gli studenti, ribadisce la piena disponibilità ad aprire anche le porte del Liceo Tasso. “Visto però che la nostra prima richiesta non ha mai avuto risposta, mi auguro e spero che adesso, arrivi a tutti i dirigenti scolastici una proposta simile a quella del Severi. Poi ovviamente starà ad ognuno di noi valutare se aderire oppure no”. Non ha mai presentato alcuna richiesta di vaccinazioni in sede la dirigente del Liceo Da Procida, Annalaura Giannantonio… “Non abbiamo mai pensato ad un’operazione del genere, però ovviamente se ne può parlare. Se ci arriverà una proposta da parte del Comune o dell’Asl di Salerno, vedremo se ci sono all’interno dell’Istituto gli spazi necessari per effettuare le vaccinazioni”.

