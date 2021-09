Vaccinazioni libere nel Salernitano: non c’è più l’obbligo di prenotazione

Vaccini, Salerno a porte aperte: fiale senza più prenotazione. Disponibili per i cittadini tutti gli hub in città e in provincia. Un Open day organizzato dall’Università degli Studi al “Ruggi”.

