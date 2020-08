Va al mare e muore, tragedia a Torrione

Tragedia questa mattina sulla spiaggia libera di Torrione sul Lungomare Tafuri. Poco dopo le 12, un uomo dell’apparente età di circa 55 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore. Un arresto cardiaco presumibilmente alla base del decesso. L’allarme è stato lanciato immediatamente da alcuni bagnanti e sul posto sono giunti in poco tempo i medici della Misericordia che hanno praticato per decine di minuti il massaggio cardiaco purtroppo senza riuscire a rianimarlo. Il tutto sotto gli occhi dei bagnanti ma anche dei tanti curiosi che passeggiavano su Lungomare Tafuri, non senza difficoltà nella gestione del traffico veicolare. Ogni tentativo di tenere in vita l’uomo è risultato vano.

