Va a fare la spesa e non inserisce il freno a mano, l’auto finisce in mare

Singolare incidente questa mattina nella frazione Pioppi costiera di Pollica. Una distrazione che è costata cara ad una donna che ha trovato la sua auto in mare, avendo probabilmente dimenticato di inserire il freno a mano, dopo averla parcheggiata in Piazza del Millenario per andare a fare la spesa. La vettura, a causa della pendenza, ha preso velocità ed è prima finita in spiaggia per poi terminare la sua corsa in acqua tra lo stupore dei presenti.

