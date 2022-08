Utenze domestiche: risparmiare sul gas con le offerte Sorgenia

La situazione geopolitica mondiale sta influenzando l’andamento del prezzo del gas naturale, causando un’elevata volatilità del prezzo dell’energia all’ingrosso che si riflette in parte sul costo delle utenze domestiche.

Tuttavia, la variabilità dell’indice di mercato PSV del gas può offrire anche delle opportunità di risparmio, a condizione di stipulare una fornitura con tariffa a prezzo indicizzato. In questo modo, infatti, è possibile spendere meno per il gas quando il PSV si abbassa, usufruendo di una maggiore flessibilità in base ai trend del mercato.

L’indicizzazione del prezzo delle offerte viene stabilita dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ogni tre mesi per quanto riguarda il servizio di maggior tutela. Sul mercato libero, invece, i fornitori hanno maggiore libertà, in quanto possono seguire le indicazioni di ARERA, proporre in aggiunta uno sconto del 5% oppure stabilire delle indicizzazioni in modo autonomo, seguendo intervalli temporali diversi dalla trimestralità.

Ne consegue che le opportunità di risparmio, a fronte di un’offerta più ampia e diversificata, sono maggiori. Tra le offerte gas più interessanti del momento sul mercato libero è possibile annoverare Next Energy Sunlight Gas di Sorgenia, che si contraddistingue per il costo della materia energia a prezzo di mercato, aggiornato mensilmente e calcolato in base all’indice PSV più una fee.

Next Energy Sunlight Gas: da Greeners alla gestione della fornitura online

Le offerte di Sorgenia permettono di beneficiare anche di una serie di servizi utili e convenienti, soluzioni orientate al risparmio e alla riduzione dell’impatto ambientale legato ai consumi di energia in casa.

Nel dettaglio, con Next Energy Sunlight è incluso Greeners, un programma che premia le azioni positive per il pianeta, oltre a uno sconto fedeltà applicato al servizio commerciale a partire dal secondo anno che diventa sempre più vantaggioso.

L’offerta gas Sorgenia è anche una fornitura full digital, gestibile 100% online tramite area riservata o app mobile per smartphone, per usufruire della comodità di un servizio che consente di fare tutto a distanza senza l’utilizzo di documenti cartacei, dal pagamento online della bolletta al controllo dei consumi da remoto.

Naturalmente, Next Energy Sunlight Gas può essere attivata anche online in modo semplice e veloce, in più non comporta costi nascosti o spese aggiuntive per l’utenza domestica senza imprevisti, con la massima tranquillità.

Come calcolare la convenienza dell’offerta gas con Sorgenia

Prima di scegliere una fornitura di gas è importante anche valutare l’offerta in base al proprio fabbisogno energetico, per essere in grado di prendere una decisione consapevole e informata e scegliere la fornitura migliore per risparmiare.

Oggi questa operazione si può effettuare comodamente da casa in pochi click, basta conoscere i propri consumi di energia o avere a portata di mano una bolletta.

Sul sito di Sorgenia, infatti, è possibile simulare il costo complessivo dell’utenza domestica, comprensivo anche delle spese fisse e uguali per tutti i fornitori stabilite dall’Autorità per l’energia.

Nel dettaglio, la digital energy company mette a disposizione un servizio online gratuito per ottenere un preventivo in pochi istanti: è sufficiente caricare i dati dall’ultima bolletta o indicare il proprio fornitore, il comune di residenza e il consumo annuale di energia.

Il sistema mostrerà subito la stima della spesa media mensile, con la possibilità di salvare il preventivo per valutarlo con calma o analizzarne tutti i dettagli online in modo chiaro e trasparente.

