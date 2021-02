“Uso esclusivamente pubblico” per l’ex Palazzo di Giustizia

di Erika Noschese

“Uso esclusivamente pubblico”. Il consiglio comunale mette la parola fine alle polemiche di questi giorni circa la nuova destinazione d’uso dell’ex palazzo di Giustizia. Alcuni consiglieri avevano chiesto di approvare una delibera ad hoc per destinare alla cittadinanza il Palazzaccio, consentendo all’amministrazione comunale di avere potere decisionale sulla nuova destinazione d’uso. Delibera che non è possibile approvare in quanto “assimilabile ad un’espropriazione con il rischio di esporre l’Ente dal punto di vista finanziario”, come ha spiegato la consigliera Sara Petrone, presidente della commissione Urbanistica

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia