Urla e accuse: il consiglio comunale diventa il peggior show pre elettorale

di Erika Noschese

Un consiglio comunale dai toni particolarmente accesi. Quella di ieri, non è stata una giornata facile, tanto per la maggioranza, quanto per l’opposizione. Urla, accuse, offese hanno caratterizzato una delle pagine politiche meno costruttive all’interno di Palazzo di Città. Un consiglio comunale particolarmente atteso, per gli importanti punti all’ordine del giorno – tra cui la nuova destinazione d’uso dell’ex tribunale di Salerno – ma questo non è bastato a far mantenere la calma. A pochi minuti dall’inizio, è stato il consigliere Leonardo Gallo ha chiedere, con veemenza, il rispetto delle regole, dopo che il presidente del Consiglio Alessandro Ferrara aveva suggerito di bypassare le raccomandazioni, per recuperare minuti preziosi.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia