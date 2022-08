Uno sportello per le imprese in difficoltà per il caro bollette

di Monica De Santis

Le Cronache e la Fenailp insieme a sostegno delle imprese e contro il caro bollette che ormai è diventato una vera e propria emergenza per il settore. Dall’industria del turismo a quella manifatturiera, sono centinaia le imprese che hanno visto i costi delle bollette aumentati di più del doppio: molte di loro sono costrette a lavorare a regime ridotto, ma a settembre la situazione potrebbe anche essere peggiore. Da qui l’iniziativa della FeNAILP che ha attivato lo Sportello “Impresa Emergenza Caro Bollette”. Aperto dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00, grazie ad un Team di Specialisti del Settore. “Siamo in grado di fornire ai nostri Associati, – afferma Sabato Pecoraro, Presidente Nazionale della FeNAILP. – anche a mezzo web, un servizio gratuito per tutte le informazioni, orientamento, consulenza, ed assistenza al Caro Bollette. Le Imprese, potranno inviare le lettere, documentate con le bollette del 2022 a confronto con quelle del 2021, a: direzione@fenailp.it e saranno pubblicate sul quotidiano “le Cronache” nella pagina dedicata alle “Imprese Emergenza Caro Bollette”. Rincari di oltre il 100% per le bollette di moltissime aziende italiane, dal settore del turismo a quello manifatturiero come carta e ceramica. Le attività che hanno bisogno di molta energia per funzionare stanno lavorando a regime ridotto per mantenere i costi sostenibili e nonostante questo le difficoltà continuano ad essere tantissime e come detto potrebbero addirittura peggiorare già dal prossimo mese. L’iniziativa della Fenailp dunque servirà ad aiutare gli imprenditori, con consigli e con eventuali soluzioni che possano permettere loro di coprire le spese senza aumentare i costi dei loro prodotti e senza dover correre il rischio di dover poi chiudere la propria azienda. “Stiamo ricevendo in questi giorni, – prosegue il Presidente Nazionale della FeNAILP. – centinaia di segnalazioni di operatori in particolare di albergatori e di ristoratori disperati che stanno ricevendo bollette anche quadruplicate rispetto allo scorso anno. Infatti, è già possibile da oggi, il confronto tra luglio 2021 e lo stesso mese del 2022, gli aumenti della spesa annuale sono arrivati a toccare punte del 150% per l’elettricità e del 170% per il gas. Il caro energia è diventato un’emergenza per gli effetti che ha su inflazione e redditività delle imprese: lo Stato deve intervenire, anche a livello europeo, per fermare questa situazione. Le imprese non possono continuare a lavorare per pagare luce e gas. Le misure sin qui adottate altro non solo che palliativi emergenziali. Nei giorni scorsi, la FeNAILP aveva già manifestato forte preoccupazione per un fenomeno che anche la politica aveva preso sottogamba, oggi, non è più possibile che la stessa politica, torna in giro sui territori solo per prendere voti: non c’è più tempo, da settembre saranno tante le piccole imprese che dovranno chiudere le proprie attività”, conclude il presidente dell’associazione di categoria, Sabato Pecoraro.

