Uno sportellista e un consulente nocerini in campo con la nuova nazionale delle Poste

Torna in campo la Nazionale di Poste Italiane, la squadra di calcio che rappresenta l’Azienda nelle iniziative e nei tornei a fini benefici. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, e in occasione dell’importante anniversario dei 160 anni dalla sua fondazione, Poste Italiane ha deciso di proseguire il proprio cammino di vicinanza alle comunità e di presenza sul territorio, favorendo lo sport e l’inclusione. Tra i nuovi giocatori scelti dall’allenatore Angelo Di Livio, ex centrocampista della Nazionale Italiana, Ci sono i difensori Armando Veneziano, classe 1993, tesserato a livello dilettantistico con la società sportiva Montesarchio, e Antonio Manzo, classe 1986, della F.C. Sarnese 1926.

Un’occasione prestigiosa e di responsabilità per i due dipendenti, oggi compagni di squadra, in servizio rispettivamente presso gli uffici postali di Nocera Superiore e Nocera Inferiore, in provincia di Salerno. Armando ha 31 anni e lavora a tempo pieno e indeterminato per Poste Italiane come operatore di sportello nell’ufficio postale di Nocera Superiore. «Ho sempre avuto una passione viscerale per il gioco del calcio – dice -. Mi sono impegnato molto in questo sport e ho avuto la fortuna di giocare per diverse squadre campane in serie D, C1, Promozione e anche in B. Contemporaneamente, però, ho portato avanti gli studi: prima una laurea in Economia e Management e successivamente un Executive Master in Risorse Umane: un percorso di formazione che mi ha consentito di essere selezionato e poi assunto da Poste Italiane». Armando è entusiasta dell’esperienza con la Nazionale di Poste: «Quando è arrivata la notizia dell’inserimento in rosa, ero in ufficio e le mie colleghe hanno iniziato a contendersi il ruolo di cheerleader, soprattutto in virtù di possibili partite contro le squadre di attori e cantanti – sorride divertito il difensore nocerino -. Scherzi a parte – continua -, l’ingresso nella squadra Nazionale di Poste Italiane ha significato tanto per me. Vivere l’azienda e farlo attraverso lo sport rende questa esperienza unica; conoscere e fare squadra con colleghi provenienti da ogni parte d’Italia, è davvero una grande opportunità di crescita». Un entusiasmo condiviso con Antonio Manzo, che lavora come Specialista Small Business presso l’ufficio postale di Nocera Inferiore e con i suoi 36 anni è un veterano della Nazionale di Poste. «Entrare a far parte per la seconda volta della Nazionale di Poste per me è un grande orgoglio. Poste Italiane rappresenta infatti parte della mia storia familiare: prima mio nonno come portalettere durante la seconda guerra mondiale, poi mio padre come sportellista ed ora io come specialista dedicato alle piccole imprese, abbiamo legato la nostra vita a Poste Italiane e all’azienda dobbiamo la nostra serenità». Come Poste, anche il calcio ha fatto parte della vita di Antonio da sempre: «Avevo cinque anni quando ho dato il primo calcio ad un pallone, e da allora ne ho fatta di strada: le giovanili, le serie D, C2 e C1 e anche una maglia azzurra di categoria Lega Pro, che mi portò a Coverciano. Tra gli altri, faceva parte di quel gruppo l’attaccante Antonio Candreva, oggi alla Sampdoria. Per me – confessa lo specialista – è stato davvero emozionante tornare nel centro tecnico federale toscano dopo 15 anni con la Nazionale di Poste e poter raccontare la mia esperienza ai compagni di squadra di oggi».

