Universiadi 2019: gip Napoli archivia posizione Bonavitacola

– La posizione giudiziaria del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e’ stata archiviata. A deciderlo il gip di Napoli, Giovanni de Angelis nell’ambito dell’inchiesta sulle Universiadi di Napoli, dell’estate 2019, nella quale al ‘fedelissimo’ del presidente Vincenzo De Luca era contestato il reato di corruzione da novembre di quello stesso anno in uno dei due filoni di indagine aperti sulla manifestazione sportiva (l’altro e’ di turbativa d’asta). “Il decreto di archiviazione – spiega Andrea Castaldo, legale di Bonavitacola – fa seguito alla richiesta analoga avanzata dai pm circa sei mesi fa”. Per Bonavitacola, la decisione del gip conferma l’insussistenza di elementi anche indiziari relativi alla commissione dei reati. “Le intercettazioni telefoniche, correttamente ritenute inutilizzabili, e l’attivita’ investigativa, peraltro, non avevano fatto emergere nello specifico comportamenti illeciti”, continua l’avvocato.

