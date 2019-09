Unisa, Tavola Rotonda “Un’Italia a Zero emissioni”

Si terrà venerdì 27 settembre p.v. alle ore 10.30 presso l’aula della solidarietà “Carmine Pecoraro” dell’Università degli Studi di Salerno la Tavola Rotonda “Un’Italia a Zero emissioni”. L’iniziativa, organizzata dal Cisl Università Nazionale e con il supporto della CISL Università di Salerno, prevede la partecipazione di relatori provenienti dal mondo accademico, ambientalista, sindacale e religioso. La presentazione dell’iniziativa sarà a cura di Pasquale Passamano, Responsabile Provinciale della CISL Università di Salerno, a seguire sono previsti i saluti istituzionali dell’Ateneo e del Comune di Fisciano, modererà i lavori Andrea Pellegrino, giornalista; parteciperanno come relatori Vincenzo Belgiorno, Professore ordinario di Ingegneria Sanitaria Ambientale; Don Bruno Bignami, Direttore Ufficio Nazionale per i problemi sociali e il lavoro Cei; Michele Buonomo, della Segreteria Nazionale Legambiente; Giuseppe Esposito, Segretario Regionale Cisl e Angelo Colombini, Segretario Nazionale Cisl Confederale. Concluderà i lavori, Francesco De Simone, Segretario Generale della Federazione Cisl Università. L’iniziativa del 27 settembre p.v. coinciderà con la proclamazione del terzo sciopero globale per il clima organizzato dal “Fridays For Future”. La Cisl Università Nazionale sta impegnando tutte le strutture territoriali ad avviare un confronto con i vertici degli Atenei e delle Istituzioni Afam su tutto il territorio italiano, affinché vengano attuati piani di intervento a tutela del Clima e dell’Ambiente, anche attraverso una sostanziale riduzione della produzione di CO2 scaturente dalle attività delle stesse amministrazioni.

