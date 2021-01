Unisa, il professore Pierluigi Siano tra i ricercatori più influenti al mondo

di Pina Ferro

Pierluigi Siano, docente di Sistemi Elettrici per l’Energia presso l’ateneo di Salerno nella classifica dei ricercatori più influenti al mondo. E’ stata pubblicata la lista Highly Cited Researchers (HCRs) 2020 dedicata ai ricercatori più influenti al mondo, che comprende i ricercatori che negli ultimi undici anni (dal 2009-al 2019) hanno pubblicato articoli con un eccezionale numero di citazioni. Nell’edizione di quest’anno, l’Università di Salerno, unico Ateneo campano presente in lista, vede, per il secondo anno consecutivo, la presenza in classifica del professor Pierluigi Siano, docente di Sistemi Elettrici per l’Energia presso il Dipartimento di Management & Innovation Systems (DisaMis) dell’Università degli Studi di Salerno.

