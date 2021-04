Unisa: Flavio Moretti è il nuovo direttore generale

di Monica De Santis

Arriva dal Ministero della Difesa il nuovo Direttore Generale dell’Università degli Studi di Salerno: si tratta di Flavio Moretti. La scelta è stata ufficializzata, nel pomeriggio di ieri, dal Rettore Loia nel corso della seduta del Senato Accademico. Moretti, dunque, prende il posto di Enrico Periti, il cui mandato era scaduto dopo la nomina ricevuta dall’ex rettore Aurelio Tommasetti. Tra le esperienze lavorative di Moretti vi è la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali. Si è occupato di procedure di affidamento, stipula e gestione dell’esecuzione contrattuale. E’ stato Direttore di divisione. Sempre per il ministero della difesa è stato alla direzione generale dei servizi generali occupandosi dell’approvazione contrattuale, impegni di spesa, rapporti con gli organi di controllo dello Stato e coordinamento delle attività dell’ufficiale rogante. Ed ancora è stato direttore di divisione della Direzione generale di commissariato e dei servizi generali del Ministero della Difesa occupandosi di contenzioso, approvazione contrattuale, impegni di spesa, rapporti con gli organi di controllo dello Stato e coordinamento delle attività dell’ufficiale rogante Ha avuto come principale mansione quella di Capo ufficio contenzioso presso la Direzione generale di commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa occupandosi di contenzioso, procedure fallimentari, transazioni, rapporti con l’Avvocatura dello Stato, quesiti agli organi consultivi dello Stato, consulenza giuridica, risoluzione contrattuale, incameramento cauzioni definitive, responsabilità amministrativa per perdita o cessione materiali e costituzione di parte civile. Ha ricoperto il ruolo di Capo Ufficio presso il segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – VI Reparto, occupandosi dell’attività consultiva, contenzioso, incidentistica di volo, transazioni, accordi bonari, procedure arbitrali, rapporti con l’Avvocatura dello Stato, e presso il segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – VI Reparto, occupandosi del supporto al direttore nella funzione di coordinamento e controllo generale, sostituzione del direttore in caso di assenza o impedimento e assolvimento delle funzioni in caso di vacanza della carica, attività consultiva, contenzioso, transazioni, accordi bonari, procedure arbitrali, rapporti con l’Avvocatura dello Stato, incidentistica terrestre, coordinamento e indirizzo generale in materia di contenzioso del lavoro. Fino al 2018 è stato il direttore presso il segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli armamenti – Ufficio formazione specialistica e didattica occupandosi dei Rapporti Ministero della difesa / Scuola nazionale dell’amministrazione, elaborazione piani formativi, attività didattico-specialistica, relazioni con le organizzazioni sindacali

