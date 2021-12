Un’installazione per Dante a Baronissi

Baronissi celebra il settecentenario di Dante con una installazione artistica al Parco del Ciliegio che sarà “svelata” oggi alle ore 11.00. L’opera è stata realizzata dall’artista Girolamo Santulli che ha vinto il Concorso di idee bandito dal Comune di Baronissi per omaggiare il Sommo Poeta nell’anno in cui ricorrono i settecento anni dalla morte. Per la realizzazione dell’opera, dal titolo “dante700”, l’artista si è lasciato ispirare dal vorticoso percorso della Divina commedia come una sorta di libro a pagine spiegate che illustra il mondo degli umani in quell’epoca. Citazioni, fatti storici, personaggi a tratti incredibili, tutto è un susseguirsi di racconti con una riflessione sulla vita, sulla morte e sull’amore, offrendo uno spaccato di morale ed etica. Da qui l’dea di costruire una installazione site specific utilizzando citazioni estetiche provenienti dall’arte moderna e contemporanea e in questo modo trasportare Dante nella nostra epoca. Anche il titolo dell’opera ha questo scopo: è un nickname. L’istallazione, fatta di tre lastre verticali in metallo, poste a una certa distanza tra loro e tagliate a laser, gioca con i pieni e i vuoti e la si può attraversare. Sulla prima lastra il volto del poeta, l’esatta sagoma ripresa dal dipinto di Botticelli e con una citazione a Mario Ceroli. Sulle altre sono state incise alcune parole del Sommo Poeta che, prese a caso dalla Divina commedia e in dimensioni e posizioni differenti, diventano immagine. Il materiale utilizzato è acciaio corten. A realizzare l’opera l’artista Girolamo Santulli, laureato all’Accademia di Belle Arti di Napoli, che vive e lavora a Baronissi. “Abbiamo deciso di onorare uno dei più nobili figli della nostra nazione – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – con un’opera di eccezionale valenza che ha preso forma in un luogo simbolo della cultura, a pochi passi dal Museo di arte contemporanea Frac, e che diventa così Giardino dell’arte”. “Siamo orgogliosi di questa iniziativa – fa eco l’assessore alla cultura Anna Petta – che ha visto la realizzazione di una nuova opera contemporanea a Baronissi in grado di valorizzare il contributo di umanità e cultura del sommo poeta”.

