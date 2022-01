Undici positivi: Salernitana – Venezia a rischio

di Marco De Martino

Se la vicenda societaria ha finalmente riservato una schiarita, sul fronte squadra non accenna ad attenuarsi l’emergenza sanitaria in casa Salernitana. Infatti la società Granata ha comunicato che, a seguito di ulteriori i tamponi effettuati nella giornata di ieri, altri 5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al covid-19. A questo punto i componenti del gruppo squadra positivi al covid-19 sono quindi al momento 11, 9 dei quali calciatori. Un numero Impressionante, il più alto in una serie A comunque falcidiata dalle positività e che, a questo punto, potrebbe provocare il rinvio del match dell’epifania contro il Venezia. Come accaduto in occasione della trasferta di Udine, l’ASL di Salerno visto il focolaio scoppiato in seno al gruppo squadra della Salernitana, potrebbe decidere di sospendere le attività sportive della squadra, anche alla luce dell’ aumento esponenziale dei casi causati dalla variante omicron. Una provvedimento che, se arrivasse, non potrebbe essere in alcun modo trasgredito dalla Salernitana per non incappare in sanzioni penali. Intanto però dalla Lega A non arrivano ancora prese di posizione ufficiali in merito al Ondata che sta colpendo tutte le squadre di serie A. O meglio, dopo il consiglio di lega straordinario di cui si è deciso di confermare la finale di Supercoppa del 12 gennaio tra Inter e Juventus, l’intenzione sembra essere quella di confermare le gare in calendario nei prossimi giorni. A far saltare il banco, come detto, potrebbero essere però le varie ASL territoriali pronte a bloccare le squadre più colpite dalla pandemia. Intanto ieri pomeriggio al Mary Rosy Quel che resta della Salernitana ha comunque svolto il consueto allenamento quotidiano, con gli uomini di Stefano Colantuono che hanno aperto la seduta con un riscaldamento tecnico prima di essere impegnati in una sgambetta Tura in famiglia contro la formazione primavera. Continua nel proprio percorso di guarigione e la terzino Matteo Ruggeri, il quale ieri ha svolto un lavoro Atletico specifico, mentre i vari Capezzi, Veseli e Mamadou Coulibaly sono da considerarsi ormai completamente recuperati. L’altro lungodegente Stefan Strandberg invece sta continuando il proprio percorso riabilitativo nella sua Norvegia 2 punti una storia pubblicata ieri dal difensore scandinavo sul proprio profilo Instagram me la testimonianza. La preparazione dei Granata dovrebbe riprendere questo pomeriggio alle ore 15, Salvo ulteriori contrattempi dovuti al cluster covid.

