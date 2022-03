Un’ambulanza per l’Ucraina

Un’ambulanza di rianimazione sarà donata al popolo ucraino. Oggi la benedizione del mezzo di soccorso a Caggiamo. Dopo l’appello, da parte del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e del Ministero della Salute, per aiuti concreti al popolo Ucraino con la messa a disposizione di ambulanze attrezzate, la Protezione Civile G.O.P.I. Anpas di Caggiano donerà una delle proprie ambulanze, da inviare in Ucraina. L’ ambulanza di tipo rianimativo è in fase di ultimazione con un allestimento adatto per scenari di guerra con attrezzature anche tecnologiche salvavita e presidi sanitari. Il completo equipaggiamento è stato acquisito grazie al contributo di diversi enti del territorio, tra i quali: la Fondazione Caritas Salerno, la Fondazione San Francesco d’Assisi di Oliveto Citra, il Rotary Club di Salerno Duomo,il Rotary Club Salerno 1949, il Comune di Caggiano con in testa il sindaco Modesto Lamattina. Nei prossimi giorni, si effettuerà il trasferimento in territorio Ucraino. Oggi alle 17 30 nella piazzetta antistante la chiesa Madre del Santissimo Salvatore la cerimonia di benedizione.

