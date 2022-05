Una vita per la cultura, Paky Memoli premia il piccolo Niccolò Botta

di Erika Noschese

La sensibilità di Niccolò Botta e il grande cuore della vice sindaco Paky Memoli hanno reso magica l’isola di Procida che continua una lunga serie di iniziative nell’ambito di Procida Capitale della Cultura. Ieri mattina, presso l’hotel La Vigna si è tenuta la prima edizione di “Una Vita per la Cultura”, iniziativa nata in occasione di “Procida Capitale della Cultura”. Tra le persone premiate c’è proprio il piccolo Niccolò Botta, salernitano, di dieci anni, affetto da autismo che grazie a progetti integrati tra Asl, scuola e Comune, ha raggiunto importanti obiettivi, accompagnato dalla sua mamma Anna Rita Ruggiero. “Niccolò ha ottenuto questo grande riconoscimento del premio “Una vita per la cultura”, perché la cultura ci insegna a vedere cosa accade nel mondo ma soprattutto ci insegna a guardare la vita con passione; la vita ci insegna ad utilizzare con passione la cultura e ritengo che vita e cultura debbano diventare la stessa parola”, ha dichiarato emozionata la vicesindaco nonché assessore alle Pari Opportunità del Comune di Salerno, Paky Memoli. “Un bambino con una disabilità come quella di Niccolò ritengo sia una ricchezza, dobbiamo superare questo concetto di diversità, di pregiudizio ed educare le nuove generazioni alla diversità come un punto di incontro che significa insegnare il rispetto reciproco perché un bambino con una diversità ci dà ricchezza, deve essere parte integrante della società perché seppure la vita non è stata benevola con questi ragazzi loro hanno il diritto di vivere a pieno la loro esistenza. Dobbiamo avvicinarci a questo mondo della disabilità con occhi diversi e un cuore più aperto”, ha detto ancora la dottoressa Memoli. A premiare il piccolo salernitano anche il sindaco di Procida, Raimondo Ambrosino.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia