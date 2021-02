Una sinistra alternativa alla sinistra, il collettivo Plurale in campo con Napoli

di Erika Noschese

Una sinistra alternativa alla sinistra. In tempi di elezioni, a Palazzo di Città, tutto può accadere ed è proprio in quest’ottica che nasce il collettivo Sinistra Plurale che vede tra i protagonisti Alessandro Longo, Alfonso Amendola, Raffaele Di Noia. Il collettivo è pronto a scendere in campo alla prossima tornata amministrativa con una lista a sostegno del sindaco Napoli. “Noi siamo un collettivo di sinistra plurale, non solo comunisti ma anche ambientalisti, civici – ha dichiarato Longo – Stiamo elaborando un documento su base programmatica, è nostra intenzione aprire un confronto con il sindaco Enzo Napoli per verificare se vi è la possibilità che le nostre progettualità diventino un indirizzo d’azione della prossima amministrazione comunale”.

