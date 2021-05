Una settimana nel segno di Brunella Caputo

di Olga Chieffi

La fresca brezza di maestrale, preludio d’estate, carezzerà il dire di Davide Curzio, lettore d’eccezione dei versi di “Della terra e dell’amore” di Maria Concetta Dragonetto, e la parola di Brunella Caputo dei racconti “Dell’acqua e dell’amore”, sulle terrazze a strapiombo sul mare de’ “Le vigne di Raito”. I due libri, sugli scaffali per la Homo Scrivens, sono il frutto di un progetto condiviso sin dalla sua genesi che ha lasciato le autrici libere di esprimersi secondo stile, forma e linguaggio, concedendo al lettore una visione altra dell’amore seguendo le tracce dell’acqua e della terra. In comune c’è l’amore per la natura e per due assoluti, due elementi filosofici, quali la terra e l’acqua, che troveranno giusta espressione, proprio nella tenuta di Patrizia Malanga, sabato 22 alle ore 17 e in streaming sui social dalle 18. “Terramore” per la Dragonetto con la sua opera d’esordio, che pone su carta un percorso fatto di sofferenza e gioia, attraverso una composizione a tratti ermetica e silenziosa, dolce e audace.

