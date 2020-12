“Una prestazione di sostanza”

di Marco De Martino

Con Fabrizio Castori squalificato, ieri in panchina e, successivamente, in sala stampa allo Stirpe c’era il fido vice Roberto Bocchini a farne le veci. Il secondo allenatore della Salernitana promuove i suoi dopo la prestazione condita da un punto prezioso al cospetto di un Frosinone ampiamente rimaneggiato: “Dopo la prestazione di questa sera –ha spiegato Bocchini- abbiamo la consapevolezza che il nostro lavoro di gruppo sta mettendo dei mattoni importantissimi per il nostro prosieguo. Abbiamo incontrato due squadre molto forti reduci da periodi positivi ma siamo soddisfatti delle prestazioni con entrambe. Ogni avversario fa storia a sé, a Brescia siamo andati molli, invece in queste ultime due gare contro formazioni costruite per vincere abbiamo ottenuto due risultati positivi e questo accresce la nostra autostima.

