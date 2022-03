“Una guerra necessaria?” gli studenti dell’Alfano I ne parlano con Antonio Padellaro

Oggi alle ore 10.30, in modalità online, il Liceo Statale Alfano I di Salerno promuove un incontro volto a comprendere le motivazioni e gli scenari geopolitici relativi al conflitto tra Russia ed Ucraina, dal titolo: “Una guerra necessaria?” Si tratta di un’iniziativa organizzata per consentire alla comunità scolastica di riflettere, in maniera consapevole, su quanto sta accadendo nel mondo. Ciò che è apparentemente ovvio, infatti, va indagato criticamente per comprenderne appieno le ragioni. L’evento rientra negli appuntamenti che ogni sabato mattina la scuola dedica al percorso di Educazione civica, in cui al centro ci sono gli studenti ed i loro contributi. L’ospite d’eccezione che dialogherà con gli studenti sul tema in oggetto sarà il giornalista, scrittore, editore e saggista Antonio Padellaro il quale, dopo aver illustrato le dinamiche sottese al conflitto, risponderà alle domande degli studenti che potranno così chiarire dubbi e elaborare un’autonoma interpretazione degli eventi in atto. Sarà possibile seguire l’incontro sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/liceoalfano e sul canale Youtube della scuola https://www.youtube.com/user/LiceoAlfano1

