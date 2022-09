Una giornata storica: Mazzocchi convocato in Nazionale

Una giornata storica per la Salernitana. Al di là della sconfitta con il Lecce. Pasquale Mazzocchi è stato convocato in Nazionale. È la prima volta, infatti, che un calciatore granata vestirà la maglia azzurra. Il calciatore ha ricevuto la notizia nel pomeriggio, mentre l’ufficializzazione è arrivata a pochi minuti dall’inizio della partita contro il Lecce. In passato alcuni giocatori granata, da Fresi a Vannucchi, da Fusco a Marco Rossi erano stati convocati dall’under 21. Mai nessuno dalla nazionale maggiore. Un giusto premio per l’esterno, prelevato con una grande intuizione di mercato nello scorso gennaio dal Venezia, autore di una prima parte di stagione davvero straordinaria e che ieri ha indossato anche la fascia di capitano, in considerazione dell’assenza di Fazio per squalifica. Mazzocchi raggiungerà Coverciano nella giornata di domenica per mettersi a disposizione del ct Roberto Mancini. Mazzocchi potrebbe quindi esordire in questi che sono gli ultimi impegni nella UEFA Nations League 2022 per la Nazionale, che con l’Inghilterra (Stadio Meazza-Milano, 23 settembre – ore 20.45) e con l’Ungheria (Puskas Arena-Budapest, 26 settembre – ore 20.45) prova a rincorrere il primato del girone 3 della Lega A per conquistare l’accesso alla fase finale, già raggiunta nella passata edizione del torneo. Terzi con 5 punti dopo le prime 4 giornate, gli Azzurri sono preceduti da Ungheria (7) e Germania (6) e dovranno guardarsi dagli inglesi (2), che occupano attualmente l’ultima posizione del girone che condanna alla retrocessione in Lega B. Dopo il raduno a Coverciano il gruppo partirà giovedì 22 settembre alla volta di Milano, dove resterà il giorno dopo il match con l’Inghilterra per poi trasferirsi a Budapest domenica 25 e far infine rientro in Italia nella notte al termine della gara con l’Ungheria. (fabset)

