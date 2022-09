“Una galleria che da sbocco del porto arrivi fino a Mercato San Severino

di Erika Noschese

Una galleria che, dallo sbocco del porto, arriva fino a Mercato San Severino: la proposta è stata rilanciata da Felice Bottiglieri, ex ingegnere capo del Comune di Salerno che ha riacceso i riflettori sulla galleria Porta Ovest con il secondo incontro, promosso anche dall’associazione Deep, “Giù le mani dal Cernicchiara. Una proposta che era stata avanzata ancor prima dell’avvio dei lavori di Porta Ovest con una premessa ad uno ad uno studio di fattibilità perché è un lavoro di economia dei trasporti “dai cui risultati ho ricavato l’idea per un progetto, in parte già sviluppato e relativo alla galleria che dallo sbocco del porto va direttamente a Mercato San Severino: ho inserito nel dossier un’edizione ridotta di questo studio relativo al 2006 e poi aggiornato per dimostrare l’economicità della scelta rispetto ad altre questioni – ha spiegato Bottiglieri – Nel frattempo, è nata l’operazione Porta Ovest con lavori a termine entro 20 mesi ma nel frattempo ne sono passati fin troppi”.

A proposito del Vallone del Cernicchiara, l’ex ingegnere capo ha ricordato che dovrebbe “ospitare” tre rotatorie, aperte sia al traffico dei tir sia al traffico urbano “e con i documenti alla mano ho evidenziato tutti gli inconvenienti che si generano da una tale operazione che, in definitiva, si risolve assorbendo fondi del Pnrr con il retroporto: il vallone del Cernicchiara sarebbe il retroporto di Salerno, ad un’altezza di oltre 100 metri di dislivello rispetto alla banchina e spacciarlo come retroporto è falso in atti pubblici – ha aggiunto – Il dossier è compatibile rispetto all’opera attuale a patto che non lo si veda più come il collegamento del porto ma come infrastruttura a servizio della città, un parcheggio periferico con una corretta progettazione del piano urbano per il traffico. C’è anche un’altra idea: abbiamo gli spazi della caserma Cascino a Torrione dove sono depositati i mezzi militari; facciamo una permuta con il ministero della difesa, decidiamo di usare le gallerie di Porta Ovest come deposito per i mezzi militari e di usare gli spazi della caserma per realizzare un parco urbano. Lo stesso deposito container può entrare in galleria senza che raggiunga le cave del Cernicchiara che, ambientalmente, dovrebbero essere restaurate, come prevede la legge, e invece non se ne parla più”.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia