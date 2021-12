Una donna e i due figli piccoli intossicati dal monossido di carbonio

Tre persone, madre e due figli, sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio a Buonabitacolo, nel Salernitano. E’ accaduto la notte scorsa in un’abitazione del piccolo centro del Vallo di Diano molto probabilmente per il malfunzionamento di una stufa. I tre, la donna 25 anni ed i due figli di 3 anni e 15 mesi, sono stati soccorsi e trasportati in un primo momento presso l’ospedale di Polla. A causa delle loro condizioni di salute, la donna è stata trasferita a Salerno presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, mentre i due piccoli al Santobono di Napoli. Le tre persone non sono in gravi condizioni.

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia