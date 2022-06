Una ditta privata per pulire il parco Arancio

di Monica De Santis

Il servizio è pessimo e i cittadini si organizzano. È accaduto, ieri, in Via Taurano dove, per poter sopperire alle problematiche igienico sanitarie dovute al mancato diserbo ed al mancato spazzamento, i residenti del Parco Arancio hanno chiamato una ditta privata ed hanno provveduto, in autonomia, a pulire la loro strada. Una situazione questa resasi necessaria viste le precarie condizioni igieniche in cui versava l’area A raccontarlo gli stessi residenti che sono davvero molto amareggiati per come viene gestito il servizio di pulizia e di raccolta rifiuti nella città di Pagani “Ormai siamo alla frutta! Cittadini costretti a pagare due volte, al Comune ed alla ditta privata!” è il comento del consigliere comunale Calce, che ancora una volta denuncia la mancanza manutenzione del verde pubblico nella città dell’agro nocerino sarnese… “Non è accettabile che i nostri concittadini debbano pagare delle ditte private per far ripulire i quartieri dove vivono. Le tasse vengono pagate regolarmente e questi servizi li dovrebbe offrire il Comune, invece ancora una volta la ditta che dovrebbe garantire la pulizia delle nostre strade non lo fa e quindi ci si organizza da soli”. Questa di Calce non è la prima denuncia dello stato di degrado di alcune zone di Pagani, così come non è la prima volta che le strade adiacenti al Parco Arancio vengono trasformate in vere e proprie discariche… “Servirebbero maggiori controlli, ma anche questa richiesta purtroppo non viene recepita dalla nostra amministrazione comunale”.

