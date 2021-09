Un trittico di eventi per l’inaugurazione di Piazza della Libertà

Riunione in grande stile ieri mattina al Genio civile organizzata dal Governatore De Luca. In campo il sindaco Napoli, il segretario del Pd Enzo Luciano, il figlio Piero e Felice Marotta. Sul tavolo ilpiano organizzativo per le prossime elezioni. De Luca ha visionato la grafica che era stata preparata per la campagna elettorale del primo cittadino, ha visionato i bozzetti e poi ha dato il via libera anche allo slogan che sarà lanciato nel corso della campagna elettorale. De Luca farà un solo incontro pubblico con i candidati delle liste che sostengono il primo cittadino uscente probabilmente al Grand hotel Salerno. Secondo quanto anticipato a Le Cronache dal segretario Enzo Luciano saranno 9 le liste a sostegno di Enzo Napoli. Poi il Governatore ha parlato di piazza della Libertà che secondo i piani sarà inaugurata a settembre. Un appuntamento a cui De Luca ci tiene molto. L’idea sul tavolo è quella di organizzare due grandi eventi musicali e chiudere il trittico con la messa di San Matteo, come del resto ha anticipato Mons Bellandi. Per questo motivo ha dato incarico ad Antonio Marzullo di preparare un programma che poi sarà valutato e reso operativo

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia