Un successo la festa per il decennale del Liceo Musicale Pisacane di Sapri

Ha riscosso grande successo di pubblico la due giorni di musica e spettacolo del 4 e 5 giugno 2022 presso la Certosa di San Lorenzo a Padula per i dieci anni dalla nascita del Liceo Musicale Carlo Pisacane di Sapri. Nato nel 2012 per la volontà tenace della Dirigente Scolastica Prof.ssa Franca Principe, il Liceo Musicale di Sapri si presenta oggi come una realtà consolidata nel panorama degli istituti di formazione musicale della Provincia di Salerno. Cresciuto grazie alla passione, all’impegno e al lavoro costante di tutta la comunità scolastica, il Liceo Musicale di Sapri si conferma come istituzione pubblica di qualità che non solo assolve alla funzione educativa e di formazione delle giovani generazioni, ma è altresì fucina di talenti per ciascuna delle diverse specialità musicali e risorsa importante per la crescita culturale del Golfo di Policastro e di tutto il territorio cilentano. Non hanno fatto mancare la propria presenza all’evento le più alte cariche istituzionali del settore Istruzione della Regione Campania: videomessaggi di saluto ed augurali per il Decennale dell’IIS Carlo Pisacane di Sapri sono, infatti, pervenuti da Ettore Acerra, Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania, Lucia Fortini, Assessore all’Istruzione della Regione Campania. Saluti istituzionali sono pervenuti, inoltre, dal Miur, presente con Annalisa Spadolini, Coordinatrice nazionale del Nucleo Tecnico operativo del Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della Musica e dal Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Mons. Antonio De Luca. Pervenuto anche il gradito videomessaggio di Alfonso Andria, gia’ Senatore della Repubblica e presente insieme al Direttore Generale Miur, Luciano Chiappetta, all’inaugurazione del Liceo Musicale, avvenuta dieci anni fa nella Cattedrale di Policastro Bussentino. In uno scenario di rara bellezza e di alto valore culturale, come quello della Spezieria della Certosa di San Lorenzo in Padula, riconosciuta dal 1998 come patrimonio mondiale dell’Umanità, il fitto ed articolato programma musicale ha visto l’esibizione di oltre 300 musicisti, tra allievi, formazioni orchestrali e musicisti di chiara fama, in due serate di musica dal vivo che oltre a regalare grandi emozioni al pubblico hanno evidenziato il ruolo e l’importanza della Musica nel creare reti e connessioni e rinsaldare il patto interistituzionale ed intergenerazionale. La partecipazione dell’Orchestra Junior verticale degli allievi SMIM e degli otto Licei musicali della Provincia di Salerno (Liceo Musicale Alfonso Gatto di Agropoli, Liceo Musicale Teresa Confalonieri di Campagna, Liceo Musicale De Filippis-Galdi di Cava de’ Tirreni, Liceo Musicale Primo Levi di Eboli, Liceo Musicale A. Galizia di Nocera Inferiore, Liceo Musicale Alfano I di Salerno, Liceo Musicale Parmenide di Vallo della Lucania, oltre ovviamente al Liceo Musicale C. Pisacane di Sapri), infatti, esprime la particolare cura nella valorizzazione della continuità verticale del percorso di formazione dei giovani musicisti, a partire dalla scuola media secondaria di primo grado fino al conseguimento del diploma di Conservatorio. La presenza di tutti i licei musicali della Provincia di Salerno, inoltre, evidenzia l’importanza del ruolo del Polo dei Licei Musicali, espressione di uno sforzo organizzativo ‘corale’ della Scuola e delle Istituzioni, che vede la Musica come strumento di inclusione sociale e di promozione del Territorio, come conferma l’importante evento svoltosi il 6 giugno a Scampia, con l’esibizione di oltre 2000 studenti con l’Orchestra Regionale Junior Verticale del Polo dei Licei Musicali. Di particolare rilievo il sostegno assicurato all’organizzazione dell’evento dalla partecipazione attiva di Fulvio Maffia e Carmine Santaniello Direttori, rispettivamente, dei Conservatori di Salerno e Napoli, che si confermano tra le realtà del panorama della formazione musicale tra le più importanti a livello nazionale. Il pubblico presente e collegato on line grazie alla diretta streaming di Cilento Channel ha potuto vivere momenti di particolare coinvolgimento ed emozione proprio grazie alle esibizioni delle due Orchestre Sinfoniche degli Allievi del Conservatorio di Salerno G. Martucci e del Conservatorio di Napoli, S. Pietro a Maiella magistralmente dirette dai Maestri Jacopo Sipari di Pescasseroli e Leonardo Quadrini, esempi di eccellenza professionale e di generosità pedagogica nei confronti dei giovani allievi. Particolarmente emozionante, in chiusura di manifestazione, l’esibizione congiunta dell’Orchestra diretta dal Maestro Quadrini e della Wind Orchestra del Liceo Musicale C. Pisacane di Sapri, diretta dal Maestro Vincenzo Cuomo, per la esecuzione del Brindisi della Traviata, con l’esibizione dei due docenti di canto del Liceo Musicale di Sapri, il soprano Prof.ssa Teresa D’Alessandro e il tenore Prof. Francesco Napoletano. La seconda serata di musica è stata arricchita dalla speciale partecipazione del Trio Jazz di fama internazionale composto da Max Jonata, Julian Oliver Mazzariello e Daniele Scannapieco, a degna chiusura del progetto didattico sui linguaggi musicali complessi, varato ad inizio anno scolastico presso l’IIS Pisacane di Sapri e denominato ‘…A suon di Jazz’. Il successo riscosso dalle due serate musicali presso il pubblico è anche la dimostrazione di quanto sia importante la collaborazione tra enti istituzionali ed amministrazioni locali.

