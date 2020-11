Un solo positivo nel carcere di Fuorni

di Pina Ferro

Il Garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello ha fatto visita nella mattinata di ieri, al carcere di Salerno, in cui ci sono attualmente 439 ristretti e 40 ristrette. Accompagnato dalla Direttrice facente funzioni, Gabriella Niccoli, dal comandante Gianluigi Lancellotta e dalla vicecomandante Grazia Salerno, ha fatto visita in alcune sezioni, parlando con delle delegazioni di detenuti sul tema “Covid in carcere”. Il garante Ciambriello ha chiesto informazioni, confrontandosi con il responsabile sanitario dell’istituto, Antonio Pagano, dichiarando che al momento risulta positivo un solo detenuto, lavorante, e sono in isolamento sanitario 35 detenuti, tutti lavoranti, che hanno avuto possibili contatti.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia