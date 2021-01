Un primo bilancio di fine anno anche per i deputati e i senatori salernitani

di Erika Noschese

A poche ore dall’inizio del 2021 è tempo di bilanci anche per i deputati e sentori salernitani che, in questi mesi, si sono ritrovati a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. Da loro dipendono, se pur in via indiretta, molto delle scelte che assume il governo nazionale, aiuti ai cittadini compresi. Come facilmente prevedibile, infatti, non sono mancate le critiche, soprattutto da parte di quei settori particolarmente in crisi a causa della pandemia – come ristoratori, partite Iva, e così via ma il lavoro fatto è stato tanto e quello da fare ancora di più.

L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi

Commenta questa notizia su Facebook

Consiglia