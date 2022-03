Un piccolo aiuto arriva anche dai commercianti

di Monica De Santis

Ognuno aiuti come può. A volte sono i piccoli gesti quelli che fanno la differenza, in una situazione che a tanti sembra ancora surreale. E così mentre fondazioni, associazioni, amministrazione comunale, parrocchie, etc si stanno organizzando per raccogliere beni di prima necessità e medicinali da inviare in Ucraina, c’è anche qualche commerciante che si organizza da solo. E’ il caso di Francesco e Cristina Daniele, titolari di Casashop, in piazza Matteo Luciani nel cuore del Centro Storico di Salerno. Davanti all’ingresso del loro negozio di detersivi hanno posizionato su di uno sgabello un piccolo cesto con un cartello “Un piccolo aiuto per gli amici dell’Ucraina”. Ed è proprio in questo cesto che i clienti di Francesco e Cristina potranno mettere uno o più prodotti acquistati da loro o anche in altri negozi da donare alla popolazione Ucraina. “Sicuramente non pensiamo di raccogliere migliaia di prodotti, ma anche quel poco che riusciremo a raccogliere lo doneremo con tutto il cuore a questa popolazione che sta vivendo un vero e proprio incubo”, racconta Francesco, che davanti ad uno vetrina del suo negozio ha anche posizionato un cartello con la scritta in inglese “no alla guerra”. “E’ assurdo – prosegue Francesco – quello che stiamo vedendo in televisione. Speriamo che finisca tutto presto”.

