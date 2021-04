Un mini parco giochi in via Laspro: bocciata l’ipotesi

Di Erika Noschese

“Dopo 10 anni di battaglie, finalmente iniziano i lavori al viadotto Gatto”. Lo ha dichiarato in consiglio comunale il consigliere Nico Mazzeo che chiede all’assessore all’urbanistica e la Mobilità Mimmo De Maio di procedere in tempi rapidi verso il secondo step, con l’illuminazione di uno dei tratti di strada più pericolosi, scenario di numerosi incidenti mortali. All’ordine del giorno anche i lavori di riqualificazione in via Laspro. Il consigliere De Maio ha infatti chiarito che si approvava, in consiglio comunale, la rimodulazione dell’intervento per la realizzazione dei parcheggi mentre è stata abolita l’ipotesi della realizzazione del campetto. Stando a quanto riferito al vicesindaco, infatti, residenti della zona così come il parroco avrebbero chiesto all’amministrazione comunale di non procedere alla realizzazione del campo ma di riqualificare la piazzetta mentre lo spazio superficiale verrà concesso al Comune di Salerno per la realizzazione di un mini parco giochi destinato ai bambini.

