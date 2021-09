“Un mare da salvare”, alle Cotoniere

Dal 21 settembre all’11 ottobre 2021 il Centro Commerciale Le Cotoniere ospiterà l’evento Un mare da salvare, un evento che affronta due temi di grande attualità e rilevanza: la sostenibilità ambientale, in particolare la salvaguardia dei nostri mari e delle nostre spiagge dai rifiuti, e il riutilizzo virtuoso e artistico dei materiali di scarto e recupero. Nella Galleria del Centro Commerciale Le Cotoniere verranno esposte, in partnership con Scart, marchio registrato e progetto artistico del Gruppo Hera con cui vengono realizzate installazioni esclusive fatte al 100% di rifiuti, 24 opere d’arte realizzate dagli studenti dell’Accademia delle Belle Arti di Firenze che riproducono diverse creature marine dal grande impatto scenografico, interamente costruite con scarti di lavorazioni industriali e materiali di recupero. Bottoni, cerniere, accessori moda di scarto, sfridi di pelle e tessuto, film plastici, contenitori in plastica ecc. sono diventati creazioni straordinarie perfettamente distinguibili nella loro specie. L’evento però non si ferma qui perché… “c’è un mare da fare!”: ogni anno finiscono nei nostri mari e sulle nostre spiagge milioni di tonnellate di rifiuti, in particolar modo plastica, e il Centro Commerciale Le Cotoniere sarà partner di una importante iniziativa parallela promossa in primis dall’Associazione Polisportiva Guiscards e da altri importanti enti territoriali quali Centro Sportivo Italiano Salerno, Hippo Basket Salerno, Vela – Centro Servizi Sociali, Polisportiva Siulp, La Carnale Tennis Club, Mano nella mano – Ente Terzo Settore, Avalon e A casa di Andrea. Il 10 ottobre 2021 a partire dalle ore 9.00 verrà infatti organizzata un’ iniziativa di raccolta rifiuti presso la spiaggia di Torrione, nel tratto che va dallo stabilimento balneare “La Conchiglia” all’ex Ostello della Gioventù con il partenariato del Centro Commerciale Le Cotoniere, che fornirà i materiali necessari per la raccolta dei rifiuti e sensibilizzerà i propri utenti a partecipare con attività specifiche in Galleria nei giorni 25 e 26 settembre 2021. I volontari coinvolti dall’ente promotore, dal partner e dalle altre associazioni aderenti si ritroveranno nella suddetta spiaggia e raccoglieranno i rifiuti ivi presenti. Da segnalare che l’evento gode del patrocinio non oneroso di Legambiente Salerno ORIZZONTI e della Lega Navale Italiana di Salerno. Quest’ultima, sempre nella giornata del 10 ottobre 2021 sarà presente, con le associazioni sopra citate, all’iniziativa organizzata alla spiaggia del Torrione. Il Centro Commerciale Le Cotoniere, inaugurato nel Dicembre 2016, è diventato, per le città di Salerno e Avellino, un punto di riferimento per lo shopping e per l’intrattenimento. Il mix merceologico è costituito da un Superstore a insegna Conad e oltre 70 unità commerciali tra le quali Maisons Du Monde, H&M, OVS, Expert, Cisalfa, Scarpamondo e Mc Donald’s. Il Centro Commerciale Le Cotoniere è gestito dalla società Cushman & Wakefield . https://www.lecotoniere.it/

