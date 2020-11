Un flash mob in difesa dell’ospedale

di Pina Ferro

Un flash mob a difesa dell’ospedale “Santa Maria dell’Olmo” di Cava de Tirreni. A seguito delle recenti disposizioni anti covid e d’intesa con il gruppo d’opposizione facente capo a Marcello Murolo (Siamo Cavesi, Fratelli d’Italia e Forza Italia), Il gruppo consiliare de La fratellanza ha deciso di annullare il corteo in programma oggi. E’ stata individuata un’altra forma di protesta per segnalare il disagio dell’intera collettività per il fortissimo ridimensionamento del nosocomio cittadino. La manifestazione, a difesa dell’ospedale, si terrà in forma statica, rispettando tutte le disposizioni in materia di contrasto al Covid-19 (mascherine, distanziamento ecc. ecc.), in piazza Abbro, a partire dalle ore 18,30 di questa sera

