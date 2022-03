Un flash mob di studenti e docenti a sostegno del popolo ucraino e per dire no alla guerra

Un flash mob che ha visto insieme studenti e docenti del liceo scientifico Francesco Severi di Salerno per dire no alla guerra e per sostenere simbolicamente il popolo ucraino. L’iniziativa è stata messa in scena ieri pomeriggio nell’istituto della zona orientale di Salerno ed è stato molto apprezzato da tutti. “Sono molto orgogliosa dei miei studenti – ha detto la preside Barbara Figliolia – in un periodo storico davvero eccezionale vedere come i giovani si stanno impegnando per dire no alla guerra e al tempo stesso per aiutare con raccolte e donazioni di beni di prima necessità chi ha bisogno è davvero un bel segnale. E’ motivo di orgoglio che ci lascia ben sperare per un futuro migliore”.

